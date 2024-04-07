07 Nis 2024 - 16:54- Ekonomi G:

Vakıfbank’tan emeklilere müjde: Promosyon ödemeleri arttı!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın promosyon müjdesinin ardından Vakıfbank da emeklilere yönelik promosyon ödemelerini artırdı. Artık, 12 bin TL’ye kadar promosyon verilecek.

Vakıfbank’tan emeklilere müjde: Promosyon ödemeleri arttı! mask
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Vakıfbank, emekli promosyon kampanyası ödemelerini güncelledi. Üç sene boyunca emekli maaşını Vakıfbank’tan alma taahhüdü veren emekliler, promosyon ödemelerinden yararlanabilecekler.

Vakıfbank Emekli Promosyon Ödemesi Ne Kadar?

Emekli maaşı tutarı 10 bin lira (10 bin lira hariç) ve altında olanlara 5 bin lira,
10 bin lira ile 15 bin lira (15 bin lira hariç) arasında olanlara 8 bin lira,
15 bin lira ile 20 bin lira (20 bin lira hariç) arasında olanlara 10 bin lira,
20 bin lira ve üzerinde olanlara ise 12 bin lira promosyon verilecek.
Vakıfbank Emekli Promosyon Kampanya Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emekli maaşını Vakıfbank’a taşımak isteyenler, en yakın Vakıfbank Şubesine başvurabilirler. Ayrıca, Vakıfbank yurtiçi ATM’leri, Vakıfbank Mobil Bankacılık uygulaması ve E- Devlet üzerinden de başvuru yapılabilir.

Promosyon ödemeleri; emekli maaşının Vakıfbank’tan alınması taahhüdü verilmesi koşuluyla, 3 yıl boyunca ödenecek. Ancak bu süre zarfında gelir/aylık tutarlarında meydana gelecek yıllık artışlar nedeniyle ek promosyon ödemeleri yapılmayacak.

# Devlet, Emekli

07 Nis 2024 - 16:54 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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