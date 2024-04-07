07 Nis 2024 - 16:27- Ekonomi G:

Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bayram ikramiyesi zamlandı! Son ödeme tarihi 5 Nisan

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Türkiye’de 2024 yılında emekli maaşlarına yapılan yüzde 49,25’lik artışın ardından en düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak belirlendi. Ancak enflasyonun yükselmesiyle ara zam beklentisi içinde olan emekliler hayal kırıklığı yaşadılar. Bu durum üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılda 2 kez verilen ikramiyelerde artış yapılacağını duyurdu; bunlar Ramazan ve Kurban Bayramı’nda verilen ikramiyelerdi.

Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bayram ikramiyesi zamlandı! Son ödeme tarihi 5 Nisan mask
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla birlikte emekli ikramiyeleri yüzde 50 artışla 3 bin lira olarak belirlendi ve bu ödemelerden dul ve yetim maaşı alanların da faydalanabileceği açıklandı. Ödemelerin son tarihi ise 5 Nisan olarak belirlendi.

Emeklilerin 3 bin liraya çıkartılan bayram ikramiyesi ödemeleri 2 Nisan’da başladı ve 5 Nisan’a kadar sürecek. Bu süre içinde ödemeler emeklilerin aylıklarını aldıkları hesaplara yatırılacak.

Ödeme takvimi şu şekilde belirlendi:

Emekli Sandığı kapsamında ayın 1 ve 2’sinde aylık alanların hesaplarına bayram ikramiyeleri 2 Nisan’da yatırılacak.
Ayın 3, 4 ve 5’inde aylık alanların ikramiyeleri ise 3 ve 5 Nisan’da hesaplarda olacak.
Maaşını ayın 17 ve 18’inde alan SSK’lılar 2 Nisan’da, 19-26 Nisan arasında alanlar ise 3 Nisan’da ikramiyelerini alacaklar.
Bağ-Kur kapsamında aylık alanların tümüne ise 5 Nisan’da ikramiye ödemeleri yapılacak.
Bu ödemeler için hak sahipleri 5 Nisan’a kadar banka hesaplarını kontrol edebilecekler.

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07 Nis 2024 - 16:27 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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