Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bayram ikramiyesi zamlandı! Son ödeme tarihi 5 Nisan

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla birlikte emekli ikramiyeleri yüzde 50 artışla 3 bin lira olarak belirlendi ve bu ödemelerden dul ve yetim maaşı alanların da faydalanabileceği açıklandı. Ödemelerin son tarihi ise 5 Nisan olarak belirlendi.
Emeklilerin 3 bin liraya çıkartılan bayram ikramiyesi ödemeleri 2 Nisan’da başladı ve 5 Nisan’a kadar sürecek. Bu süre içinde ödemeler emeklilerin aylıklarını aldıkları hesaplara yatırılacak.
Ödeme takvimi şu şekilde belirlendi:
Emekli Sandığı kapsamında ayın 1 ve 2’sinde aylık alanların hesaplarına bayram ikramiyeleri 2 Nisan’da yatırılacak.
Ayın 3, 4 ve 5’inde aylık alanların ikramiyeleri ise 3 ve 5 Nisan’da hesaplarda olacak.
Maaşını ayın 17 ve 18’inde alan SSK’lılar 2 Nisan’da, 19-26 Nisan arasında alanlar ise 3 Nisan’da ikramiyelerini alacaklar.
Bağ-Kur kapsamında aylık alanların tümüne ise 5 Nisan’da ikramiye ödemeleri yapılacak.
Bu ödemeler için hak sahipleri 5 Nisan’a kadar banka hesaplarını kontrol edebilecekler.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.