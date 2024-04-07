Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bayram ikramiyesi zamlandı! Son ödeme tarihi 5 Nisan

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla birlikte emekli ikramiyeleri yüzde 50 artışla 3 bin lira olarak belirlendi ve bu ödemelerden dul ve yetim maaşı alanların da faydalanabileceği açıklandı. Ödemelerin son tarihi ise 5 Nisan olarak belirlendi.

Emeklilerin 3 bin liraya çıkartılan bayram ikramiyesi ödemeleri 2 Nisan’da başladı ve 5 Nisan’a kadar sürecek. Bu süre içinde ödemeler emeklilerin aylıklarını aldıkları hesaplara yatırılacak.

Ödeme takvimi şu şekilde belirlendi:

Emekli Sandığı kapsamında ayın 1 ve 2’sinde aylık alanların hesaplarına bayram ikramiyeleri 2 Nisan’da yatırılacak.

Ayın 3, 4 ve 5’inde aylık alanların ikramiyeleri ise 3 ve 5 Nisan’da hesaplarda olacak.

Maaşını ayın 17 ve 18’inde alan SSK’lılar 2 Nisan’da, 19-26 Nisan arasında alanlar ise 3 Nisan’da ikramiyelerini alacaklar.

Bağ-Kur kapsamında aylık alanların tümüne ise 5 Nisan’da ikramiye ödemeleri yapılacak.

Bu ödemeler için hak sahipleri 5 Nisan’a kadar banka hesaplarını kontrol edebilecekler.