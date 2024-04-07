Sevgilisi ile aynı evde yaşamasını kabul etmeyen kocasına kızan kadın canına kıymaya çalıştı

Hindistan'ın Uttar Predesh eyaletinin Gorakhpur bölgesinde bir kadın, komşu köyden başka bir adamla ilişkisi olduğu ortaya çıktıktan sonra sokakta bulunan elektrik direğine tırmanarak intihar etmeye çalıştı.

Eş Ram Govind, eşinin yasak aşkının ortaya çıkmasından sonra kadının üç çocuklarıyla birlikte yaşadıkları evde sevgilisinin de onlarla birlikte yaşamasını istediğini söyledi. Aldatılan koca karısının sevgilisiyle birlikte yaşamak istemediğini dile getirince ikili arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddetlendi.

Sosyal medyada görüntüler, "Üç çocuk annesi bir kadın komşu köyden bir adama aşık oldu ve kocasından sevgilisinin onlarla kalmasına izin vermesini istedi. Kocası reddedince onu ikna etmek için elektrik direğine tırmandı" notuyla paylaştı.



İsmi açıklanmayan 34 yaşındaki kadın elektrik direğinden kocasının ve köyde yaşayan diğer kişilerin yardımıyla indirildi. Olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığı belirtildi.