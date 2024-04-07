Alişan'ın en büyük korkusuydu; çocukları için yendi

Köpeklerden korktuğu bilinen Şarkıcı Alişan bu korkusunun çocukları için üzerine giderek yendiğini söyledi. TV100'de yer alan habere göre; Alişan, oğlu Burak ile kızı Eliz'in hayvan sevgisinden mahrum kalmasını istemeyen ünlü şarkıcı, geçtiğimiz gün bir Poodle ırk köpek sahiplendi.
'HAYVAN SEVGİSİNDN MAHRUM KALMALARINI İSTEMEDİM'
Alişan açıklamasında, "Çocuklar çok istiyordu, onların hayvan sevgisinden uzak kalmasını istemedim. Eliz ile Burak üzerine titriyor. İsmini onlar koydu 'Kaju' oldu. Köpek korkum da eskisi kadar kalmadı ama yine de büyük köpeklerden korkuyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.