Nuri Alço'nun sağlık durumunda flaş gelişme: Sevk edildi

Dün öğlen saatlerinde Eskişehir'deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Nuri Alço ilk muayenesinin ardından tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesine alındı. Hastane yönetimi, Nuri Alço’nun bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurduğunu ve ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırıldığını açıkladı. Nuri Alço, bugün özel hastaneden Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Alço’nun tedavisinin burada devam edeceği belirtildi.

'BİLİNCİ YERİNDE VE KENDİNDE'

Burcu Alço da sosyal medyadan açıklama yaparak, “Eşim pıhtı atması sonucu kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Bilinci yerinde ve kendinde. Nuri hayatımda tanıdığım en güçlü adamdır. Bunu da atlatacağız. Rabb’im onu benim, ailemizin, sevdiklerinin başından eksik etmesin. Sizler de dualarını eksik etmeyin” dedi.

Kaynak: DHA