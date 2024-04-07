- Siyaset

Alanya Belediyesi'nin en genç meclis üyesi oldu

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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında CHP Alanya Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçilen Asrın Ateşoğlu, Alanya’daki şu anda aktif olarak en genç meclis üyesi olma unvanına sahip. 24 yaşındaki Ateşoğlu, “Kendimi ulusal siyasete hazırlamaya çalışıyorum” dedi

Alanya Belediyesi'nin en genç meclis üyesi oldu mask
Alanya Belediyesi'nin en genç meclis üyesi oldu
Alanya Belediyesi'nin en genç meclis üyesi oldu
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Alanya'da da gençlik rüzgarı estirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Alanya Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçilen 24 yaşındaki Asrın Ateşoğlu, ilçenin şu anki aktif olarak en genç meclis üyesi olma unvanına sahip. Bu başarısı hakkında konuşan Ateşoğlu, gençler için umut kaynağı olmayı ve onların siyasete katılımlarını teşvik etmeyi amaçladığını ifade etti. “Bu dönem Alanya’da en genç meclis üyesi olduk. Bu unvan bana büyük bir gurur veriyor. Umuyorum siyasetle uğraşan ve uğraşmak isteyen genç arkadaşlarıma bir ışık olur" diyen Ateşoğlu, emek ve çabanın her zaman karşılığını bulacağına dair inancını gençlerle paylaşmayı hedefliyor.

GENÇ SİYASETÇİNİN PORTRESİ

12 Şubat 2000 Antalya doğumlu Ateşoğlu, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında eğitimini sürdürürken, siyasete ilk adımını ise 2013 yılında, liseye geçiş döneminde attığını söyledi. O günden bu yana aktif olarak siyasi sahnede yer aldığını belirten Ateşoğlu, "CHP’ye 2018 yılında üye oldum ve ardından çeşitli kademelerde görev aldım" dedi.

ALANYA’YA HİZMET ETMEK İÇİN SABIRSIZLANIYOR

Seçmenlerine minnettarlığını ifade eden Ateşoğlu, "Bizi genç yaşımızda bu göreve layık görenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Gençliğin dinamizmi ve vizyonu ile Alanya’mıza gelişim ve yenilik katmak için var gücümüzle çalışacağımızın sözünü veriyorum" diye konuştu. Ateşoğlu, yerel yönetimlerde genç bir ses olmanın, Alanya'nın geleceğine yön verecek yenilikçi projelerin hayata geçirilmesinde kritik bir role sahip olacağının altını da çizdi.

“KENDİMİ ULUSAL SİYASETE HAZIRLAMAYA ÇALIŞIYORUM”

Ateşoğlu, siyasi kariyeri boyunca edindiği tecrübeler ve ulusal siyasete dair hedefleri üzerine de konuştu. Ateşoğlu şunları söyledi: "Geleceğe dönük farklı siyasi hedeflerim var. Şu anda önümüzde Alanya’mıza hizmet etmek için bir 5 yıl var. Ancak uzun vadede kendimi ulusal siyasete hazırlamaya çalışan bir genç olarak görüyorum.” Genç meclis üyesi Ateşoğlu siyasette gençlerin daha fazla yer alması gerektiğine inandığını ve kendi hikayesiyle bu yolda ilerlemek isteyenlere ilham vermek istediğini de belirterek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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07 Nis 2024 - 15:24 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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