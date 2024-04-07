- Asayiş

Eşyalarını yola atıp etrafa tabancayla ateş attı

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Burdur'da evdeki eşyaları yola atıp, kurusıkı tabancayla rastgele ateş açan A.D. (45), kendisini durdurmaya çalışan 3 polis memurunu tabanca ve satırla yaraladı. Akli dengesi yerinde olmadığı anlaşılan A.D uzun süren uğraşlar sonunda etkisiz hale getirildi.

Eşyalarını yola atıp etrafa tabancayla ateş attı mask
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Burdur'da Tepe Mahallesi Yeşiltepe Caddesi'ndeki müstakil evde oturan A.D., saat 11.00 sıralarında evin balkonuna çıkarak eline geçirdiği eşyaları yola atmaya başladı. Komşuların durumu bildirmesiyle adrese ekipler sevk edildi. A.D. bir süre sonra kurusıkı tabancayla rastgele çevreye ateş etti. Olay yerine gelen polis ekipleri A.D.'yi ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarında başarılı olamayan polis, yan taraftaki evin çatısından eve girmek için harekete geçti. Polis, A.D.'nin bulunduğu yere biber gazı atarak eve girdi.

EVE GİREN POLİSLERE BALTAYLA SALDIRDI

A.D. ise içeri giren polislere kurusıkı tabanca, bıçak ve baltayla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında bir polis memuru kurusıkı tabancayla ateş açılması ile omuzundan, iki polis memuru ise satır darbelerinden korunmak isterken yaralandı. Bir polis de biber gazından etkilendi. Etkisiz hale getirilip gözaltına alınan A.D., evden çıkarıldı.Yalnız yaşadığı ve komşularının akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ettiği A.D., tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

# etti, sonra, Bir, Gelen, Polis, başladı

07 Nis 2024 - 15:18 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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