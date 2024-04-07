Antalya'da ehliyetsiz kamyon kullanan genç dehşet saçtı

Dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı’nda meydana gelen kazada Kaan Ü. yönetimindeki kamyon, ara sokaktan caddeye hızla çıkarak, Tolunay Tatar'ın kullandığı motosiklete çarptı. Kazanın ardından Kaan Ü., kamyonu bir ağacın altına bırakarak kaçtı.

ÖNCE KAÇTI SONRA TESLİM OLDU

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Tolunay Tatar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kamyonu bırakıp kaçan Kaan Ü. ise saatler sonra Demircikara Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Ekiplerin kazayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA