Baba ve oğlu sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Babanın çenesi kırıldı; kulağı parçalandı

30 Mart’ta saat 19.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi Işıklı Sokak'ta meydana gelen korkunç olayda iftar için fırına pide almaya giden Mesut Karagözoğlu ile oğlu Y.E.K. sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Karagözoğlu, oğlunu korumak için köpeklerin önüne geçerken, korkan çocuk kaçarak uzaklaştı.

KÖPEKLERDEN ÇOCUĞUNU KORUMAK İSTERKEN DÜŞTÜ

Köpeklere engel olmaya çalışan Mesut Karagözoğlu düştü, 6 köpek ise etrafını sarıp kendisine saldırdı. Düşmeye bağlı olarak çenesi kırılan Karagözoğlu’nun kulağı ve elleri köpekler tarafından ısırıldı. Karagözoğlu’nun, saldırıdan önce yolda karşılaşıp konuştuğu arkadaşının, otomobiliyle geri gelip, klakson çalmasıyla köpekler kaçtı.

ÇENESİ KIRILDI; ELLERİ VE KULAKLARI PARÇALANDI

Arkadaşı tarafından Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan 2 çocuk babası Mesut Karagözoğlu’nun çenesinin 2 yerinden kırıldığı, ellerinin ve kulağının parçalandığı belirlendi. Tedaviye alınan Karagözoğlu’nun, elleri ile sol kulağına 30 dikiş atılırken, çenesinden de ameliyat olacağı ve bu nedenle yaklaşık 2 ay boyunca pipetle besleneceği öğrenildi.

Kaynak: DHA