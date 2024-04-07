Hamile eşini 'fantezi' uğruna öldürdü

Suriye uyruklu Yahya Al Mohamad Altaha, 4 çocuğunun annesi olan M.A.'dan , 2022 yılının Aralık ayında boşandıktan sonra, uzaktan akrabası olan N.M.T. ile dini nikah yaparak, Ortabağlar Mahallesi'ndeki evde yaşamaya başladı. İddiaya göre, olay günü öğle saatlerinde Yahya Al Mohamad Altaha ile N.M.T. birliktelik yaşadı. İlişki sırasında Yahya Al Mohamad Altaha, N.M.T.’nin başını yataktan aşağı sarkıtıp, her iki kolu vücudunun altında kalan hamile kadının boğazını önce sağ sonra da sol eliyle sıktı. Bu sırada, boğazından hırıltı sesi gelip, ağzından köpük çıkan kadın hareketsiz kaldı. Durumu fark eden Yahya Al Mohamad Altaha, saat 13.00 sıralarında evden çıkıp arkadaşları ile buluşmaya gitti.

ARKADAŞINDAN YARDIM İSTEDİ

Saat 17.00 sıralarında tekrar geldiği evde, N.M.T.'nin hareketsiz olarak yattığını gören şüpheli, bu kez cep telefonu ile aradığı arkadaşı İ.O.'dan yardım istedi. Eve gelen İ.O., sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde N.M.T.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Yahya Al Mohamad Altaha’yı gözaltına aldı.

'FANTEZİ' SIRASINDA YAŞANDIĞINI İDDİA ETTİ

Emniyetteki sorgusunda, N.M.T.'yi bilerek ve tasarlayarak öldürmediğini söyleyen şüpheli, olayın birliktelik sırasında fantezi yapmak istemesi sonucu yaşandığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yahya Al Mohamad Altaha, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIK AÇIKLAMASI

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, “Tanığın ifadesinin ardından yapılan soruşturma sonunda, Suriye uyruklu Yahya Al Mohamad Altaha’nın, birliktelik sırasında cinsel fantezi süsü vererek, hamile olduğunu bildiği N.M.T.’nin boğazını sıkıp öldürmek sureti ile üzerine atılı suçu işlediği belirlendi” görüşüne yer verildi.

'HER HAMİLE KALDIĞIMDA BOĞAZIMI SIKARAK ÇOCUĞU DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORDU'

Sanığın, 19 yıl önce ülkesinde evlenip, olaydan 8 ay önce boşandığı eski eşinin, evliliklerinden olan 4 çocuğunu sevmediğini belirterek, “Her hamile kaldığımı öğrendiğinde, birlikteliğimiz sırasında boğazımı sıkıp karnıma bastırarak, çocuğu düşürmeye çalışıyordu” dediği, soruşturma sırasında alınan ifadesine de iddianamede yer verildi.

Kaynak: DHA