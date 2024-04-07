Katerina Dalaka: Oynamaktan en keyif aldığım Türk yarışmacı...

20 Ağustos 1992 Münih, Almanya doğumlu Katerina Dalaka, Survivor 2019 Türkiye-Survivor şampiyonu olmuştu. Katerina'nın kim olduğu hayli merak ediliyor. İşte en çok merak edilenler...

Sportmen bir aileden gelen Katerina, Selanik Aristoteles Üniversitesi’ni bitirdi. 400m engelli pistinde Yunanistan şampiyonu oldu. Tanıtım bölümünde çok dinamik ve rekabetçi olduğunu dile getiren Katerina Dalaka, Survivor’da açlıktan endişe duyduğunu çünkü spor yüzünden iyi beslendiğini dile getirmişti.

Katerina Dalaka, yaptığı açıklamada Türkiye - Yunanistan Survivorına 1 kez, Yunanistan'da ise 3 kez katıldığını söyledi. 4 kez Survivor tecrübesine sahip Katerina ise yarışmaktan en keyif aldığı yarışmacının Seda olduğunu söyledi. Seda'nın gerçek bir lider olduğunu ve hiç pes etmemesiyle yarışmadaki en keyif aldığı rakibi olduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi