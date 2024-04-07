Alanya’da inşaat işçisinin korkunç sonu! 2 kattan zemine düştü

ALANYA’NIN Kargıcak Mahallesi'ndeki bir villa inşaatında çalışan İbrahim Yabancı (32), dengesini kaybederek ikinci kattan zemine düştü. Yabancı'nın düştüğünü fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, inşaat işçisinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, yapılan incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

Kaynak: Haber Merkezi