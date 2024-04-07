Alanya’da inşaat işçisinin korkunç sonu! 2 kattan zemine düştü

ALANYA’NIN Kargıcak Mahallesi'ndeki bir villa inşaatında çalışan İbrahim Yabancı (32), dengesini kaybederek ikinci kattan zemine düştü. Yabancı'nın düştüğünü fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, inşaat işçisinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, yapılan incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.