Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un dostluğu bitti mi? Ulusoy'dan açıklama geldi

Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un aralarının açıldığı uzun süredir iddia ediliyordu. Habertürk'teki habere göre; Çağatay Ulusoy, bir mekân çıkışı görüntülenerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının bayramını kutlayan Ulusoy çok çalıştığını söylerek şunları kaydetti: "Çok çalışıyorum bu ara. Setler bazen çok geç bitiyor. Yoruluyorum bu gün de yorgunum"
İDDİALARA NOKTAYI KOYDU
Kıvanç Tatlıtuğ ile aralarının açıldığına dair iddialara yanıt veren Çağatay Ulusoy; "Zaten ikimiz de çok aktif sosyal medya kullanan insanlar değiliz. Bizim birbirimizi takip durumumuz olmamıştı zaten. Tabii benim işlerim ve onun işleri... Ardından da çocuğu oldu o yüzden biraz görüşemiyoruz bu sıralar. Kurt Efe de çok tatlı maşallah" diyerek aralarında küslük olmadığını söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.