Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un dostluğu bitti mi? Ulusoy'dan açıklama geldi

Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un aralarının açıldığı uzun süredir iddia ediliyordu. Habertürk'teki habere göre; Çağatay Ulusoy, bir mekân çıkışı görüntülenerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının bayramını kutlayan Ulusoy çok çalıştığını söylerek şunları kaydetti: "Çok çalışıyorum bu ara. Setler bazen çok geç bitiyor. Yoruluyorum bu gün de yorgunum"

İDDİALARA NOKTAYI KOYDU

Kıvanç Tatlıtuğ ile aralarının açıldığına dair iddialara yanıt veren Çağatay Ulusoy; "Zaten ikimiz de çok aktif sosyal medya kullanan insanlar değiliz. Bizim birbirimizi takip durumumuz olmamıştı zaten. Tabii benim işlerim ve onun işleri... Ardından da çocuğu oldu o yüzden biraz görüşemiyoruz bu sıralar. Kurt Efe de çok tatlı maşallah" diyerek aralarında küslük olmadığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi