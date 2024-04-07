Turabi iddialardan çok sıkıldı her şeyi açıkladı: Acun abi benden benden haz etmese de...

Yaşadığı sakatlık ardından Survivor adasına veda eden Turabi Çamkıran, daha önce apar topar yoğun bakıma alındığını söyleyerek sevenlerini korkutmuştu. Rahatsızlığının ardından ortaya adaya geri döneceği iddiası atıldı. Pek çok takipçisi de kendisine mesaj atarak durumu öğrenmek istedi. Çok fazla gelen bu mesajlardan bıkan Turabi sosyal medya hesabından her şeyi tek tek anlattı.
Yarışmaya geri dönmeyeceğini söyleyerek asılsız iddialara noktayı koyan Turabi yaşadığı pek çok sakatlıkların ardından ayakta durmakta zorlandığını söyledi. Yarışmada kötü zamanlar geçirdiğini söyleyerek az kalsın ciğerlerinin iflas edeceğini söyledi. Acun'un iyileşmesi için her şeyi seferber ettiğini söyledi. Turabi'nin açıklamaları şu şekilde:
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.