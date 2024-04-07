Cemaatten sert çıkış: AK Parti'ye meydan okudu! 'Bu toplulukla mücadele olmaz' Alanya'da kapı kapı oy istediler

Aydınlık Gazetesi'nin internet sityesinde yer alan habere göre, Türkiye'de Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş, geçtiğimiz Cuma sohbetinde AK Parti’nin yerel seçimleri kaybetmesiyle ilgili intikam gibi bir konuşma yaptı Kuriş, “Kurslarımıza mâni olanlar… Bakın şimdi ne geçti ellerine? Bu toplulukla mücadele olmaz.” ifadelerini kullanarak, kendileri ile uğraşanların kaybedeceğini söyledi.

AK PARTİ'YE MEYDAN OKUDU

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde CHP’ye oy çağrısı yapan Süleymancılar, seçimden sonra da AK Parti’ye meydan okudu. Cemaat lideri Alihan Kuriş, perşembe akşamı Kadir gecesi nedeniyle Tekirdağ’da; cuma günü de Ümraniye’deki cemaat yurdunda yaptığı sohbette AK Parti’den intikam aldıklarını ima etti.

CHP VE İYİ PARTİYE DESTEKLERİ TEPKİ TOPLAMIŞTI

Son yıllarda bazı yurtları yıkılan ve kapatılan cemaat, 2018, 2019, 2023 ve 2024 seçimlerinde AK Parti’ye karşı tavır almıştı. CHP ve İYİ Parti’yi destekleyen cemaate, çeşitli kesimlerden tepkiler de gelmişti.

"ŞİLE'YE GİTTİKLERİ ZAMAN SAHİLDE KUMDA OYNARLAR"

Alihan Kuriş, Kadir gecesi ve Cuma sohbetlerinde AK Parti’ye gözdağı vererek şunları kaydetti:

“Şile’de tekâmül kurslarımıza, diğer Tuzla’daki kurslarımıza mâni olanlar… Bakın şimdi ne geçti ellerine? Bu toplulukla mücadele edenlerin kendine şu soruyu sormaları lazım; ‘Elimize ne geçti?’ Hiçbir şey! İşte geçen şeyin ne olduğu belli! Şimdi Şile’ye gittikleri zaman sahilde, kumda oynarlar. Tuzla’ya gidince balıkçıda balık kuyruğuna geçerler. Üsküdar’dan vapura biner Kasımpaşa’da turşu suyu içerler. Onun için bu toplulukla mücadele olmaz. Allah’ın yardımı bu toplulukladır. Yeter ki biz gayret edelim.” ifadelerini kullandı.

"KUR'AN-I KERİME HİZMET EDEN BU TOPLULUĞA DAHA ÇOK TEVECCÜH VAR"

Kuriş konuşmasının bir bölümünde cemaatin mali durumunun zorda olduğunu söyleyerek şunları belirtti:

“Çok bereketli bir Ramazan-ı Şerif bu sene. Geçtiğimiz senelere göre daha da farklı bir güzellik var. Gidilen her yerde bir hüsn-ü teveccüh var topluluğumuza karşı, hocalarımıza karşı. Onun bereketini görüyoruz. Mali müzâyeka (darlık) olmasına rağmen ciddi manada bu hizmetlerin, Kur’an-ı Kerim’e hizmet eden bu topluluğun yaptığı gayret daha çok anlaşılıyor, daha çok teveccüh var.”

Alihan Kuriş sohbetinde AK Parti'ye böyle meydan okudu: Süleymancıların intikam metni - Resim : 2

EKREM İMAMOĞLU İKNA ETMİŞ DESTEK AÇIKLAMIŞLARDI

Cemaat lideri Alihan Kuriş’e yakınlığıyla bilinen Süleymanlı Haber isimli internet sitesi, 31 Mart Yerel seçimlerinden bir gün önce CHP’nin adaylarının destekleneceğini açıklamıştı. Sitedeki duyuda İstanbul’da Erkem İmamoğlu, Ankara’da da Mansur Yavaş için oy çağrısı yapılmıştı.

DESTEĞİN KARŞILIĞI 26 KATLI HASTANE

Cemaat yönetimi, İstanbul’da da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nu destekleme karşılığında Hisar Hastanesi’nin Basın Ekspres Yolu üzerine yapılacak şubesi için 26 katlık imar izni sözü almıştı. Hastanenin şu an sadece Ümraniye ve Çamlıca’da iki şubesi bulunuyor. Cemaatin yönettiği hastane, imar izni alınması durumunda İstanbul’un iki yakasında da faaliyet yürütecek. 26 katlı yeni hastane, Hisar Hastanesi’nin en büyük şubesi olacak.

ALANYA’DA KAPI KAPI OY İSTEDİLER

Öte yandan cemaat içindeki kaynaklar, Süleymancıların Alanya’da CHP için oy çağrısı yapıldığını aktardı. 31 Mart Yerel Seçimlerinden bir gün önce Alanya’daki cemaat üyelerinin evlerine tek tek giderek CHP’ye oy istendiği belirtildi.

Cemaat, seçimden önce Alanya’da denize sıfır konumdaki A****** Oteli iş insanı A.G. üzerinden devralmıştı. İddiaya göre A.G., bir süredir atıl durumda olan oteli devraldı. Tadilattan geçirip yurt olarak hizmet vermek üzere hazır hale getirdikten sonra cemaatin kullanımına teslim edeceği ileri sürüldü.

Kaynaklar, otelin, cemaatle CHP arasındaki birlikteliğin sürmesi karşılığında verildiğini aktarmıştı.

BİNLERCE KADRO KARŞILIĞI OY VERİLMİŞ

Süleymancılar, 2019 Yerel Seçimlerinde de CHP’yi desteklemişti. Aydınlık’ın ulaştığı kaynaklar, 2019’da İstanbul ve Ankara adaylarını destekleyen Süleymancılara kadro tahsis ettiği bilgisini vermişti. Kaynaklar, Süleymancıların işe alınması için İstanbul’da 2 bin 500, Ankara’da ise 2 bin kişilik liste verdiğini belirtti.

ÖNCE İMALI MESAJ SONRA TEHDİT

Cemaatin lideri Alihan Kuriş’in usulsüzlüklerini kamuoyuyla sık sık paylaşan Fatih Süleyman Denizolgun, tehdit almaya başladı. Cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu, Kuriş’in de kuzeni olan Denizolgun’a önce imalı mesaj sonra da tehdit geldi.

Denizolgun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 29 Mart’ta telefonuna imalı mesaj geldiğini, mesajda “Fatih bey tehdit ediliyorsan gelelim” yazdığını belirtti. O döneme kadar tanımadığı numaralardan tehdit mesajı almadığını belirten Denizolgun, bu mesajın ardından 1 Nisan’da tehdit almıştı.

Kaynak: AYDINLIK