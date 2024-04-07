07 Nis 2024 - 13:15- Magazin G:

Eşleri değiştirip çocuk sahibi oldular. Şimdi de çocukları değiştirmek istiyorlar

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Son dönemde popülerliği daha artan fenomen avukat Erkan Yalçın katıldığı bir Youtube programında anlattıklarıyla herkesin ağzını açıkta bıraktı.

Eşleri değiştirip çocuk sahibi oldular. Şimdi de çocukları değiştirmek istiyorlar mask
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Sosyal medyada renkli kişiliği ve içerikleriyle tanınan avukat Erkan Yalçın, Youtube'da yayınlanan "Soramazsın" adlı programın konuğu oldu. Başına gelen en ilginç anıyı anlatan Yalçın'ın söyledikleri dinleyenleri şoka soktu.

'ÜLKENİN AŞK-I MEMNU'SUYDU'


Yalçın iş hayatında başına gelen anısı karşısında hayli şaşırdığını söyleyerek olanları şöyle anlattı:  İsim vermeden anlatayım. Ülkenin Aşkı Memnu'suydu ya. Dört kişi geldiler ofise. Yüz yüze görüşüyorum. Bunlar iki ortak. Eşler arasında cinsel münasebet mi ne olmuş. Dosyayı almayacağım dedim. Bir çocuk öbüründen diğer çocuk öbüründen. Arada çapraz bir ilişki  var. Bunlar çift olarak geliyor. Biz bu çocukları öbür çocuklarla tespitini yapıp tanıyacağız. Benim bir idrak etmem lazım. Yok ya dedim toplum olarak böyle olamaz. Öyle ilginç bir olayın içinde kendimi buldum. Dedim ki yok yani..

Kaynak: Haber Merkezi

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07 Nis 2024 - 13:15 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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