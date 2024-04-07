Armağan Çağlayan listeyi görünce sinirden deliye döndü

Bayram tatili öncesinde pek çok restoran yemek fiyatlarına yüksek zamlar yaptı. Bu zamlara bir tepki de televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan'dan geldi. Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesini paylaşan Çağlayan, "Bayram diye cozutmayın. Az yiyin. Edepli yiyin. Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesi" ifadelerini kullandı.

'İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ EKONOMİK DURUMA İTİRAZ ETTİM'



Listenin ardından bir paylaşım daha yapan Çağlayan olası yanlış anlamaları önlemek adına açıklama yaparak şunları söyledi: "Yalnız yanlış anlaşılmasın ben Ayvalık'a değil, içinde bulunduğumuz ekonomik duruma itiraz ettim. Ülkenin neresine giderseniz gidin aşağı yukarı aynı fiyatlar. Ve işletme sahiplerinin de yapacağı pek bir şey yok, maliyetler sebebiyle" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi