Seçim yenilgisinin faturası Yücel'e kesildi: Alanya'da eski Başkan Yardımcısından zehir zemberek sözler

Geçmiş dönem alanya Belediye Başkan yardımcısı olan ve Adem Murat Yücel'in sağ kolu olarak bilinen Mehmet Kula'dan mağlubiyet sonrası zehir zemberek bir açıklama geldi.

Kula mesajında;

"2014 Seçimlerinde seni oraya getirenleri saf dışı et, arandığın zaman telefonlara bakma zahmet edip niye aramış bu arayan beni diye geriye dönüş yapma, seni işin başına getiren güzide topluluğa bunların bir etkisi kalmadı de, itibarsızlaştırmaya çalış, kendini bulunmaz Bursa kumaşı zannet, yola çıktıklarını yolda bulduklarına değiş, seçimleri bana uzun saçlı akıl hocam kazandırır diye ona inan, dostlarını yol arkadaşlarını unut.

Daha yüzlerce neden sıralanabilir.

Hiç düşünmediniz bizi buraya getirenler birgün bizi buradan indirir diye. Ne emeklerle asmıştık üç hilali burçlara. Sizi oraya getirenleri keşke yanıltsaydınız bizde yazmasaydık. Bütün vebal işin başındakilerindir.

Yeni seçilen Belediye başkanı OSMAN TARIK ÖZÇELİK BAŞKANIMI TEBRİK EDİYORUM" diyerek yenilginin faturasını tamamen Adem Murat Yücel ve ekibine yükledi.