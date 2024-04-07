Seçim yenilgisinin faturası Yücel'e kesildi: Alanya'da eski Başkan Yardımcısından zehir zemberek sözler

Geçmiş dönem alanya Belediye Başkan yardımcısı olan ve Adem Murat Yücel'in sağ kolu olarak bilinen Mehmet Kula'dan mağlubiyet sonrası zehir zemberek bir açıklama geldi.
Kula mesajında;
"2014 Seçimlerinde seni oraya getirenleri saf dışı et, arandığın zaman telefonlara bakma zahmet edip niye aramış bu arayan beni diye geriye dönüş yapma, seni işin başına getiren güzide topluluğa bunların bir etkisi kalmadı de, itibarsızlaştırmaya çalış, kendini bulunmaz Bursa kumaşı zannet, yola çıktıklarını yolda bulduklarına değiş, seçimleri bana uzun saçlı akıl hocam kazandırır diye ona inan, dostlarını yol arkadaşlarını unut.
Daha yüzlerce neden sıralanabilir.
Hiç düşünmediniz bizi buraya getirenler birgün bizi buradan indirir diye. Ne emeklerle asmıştık üç hilali burçlara. Sizi oraya getirenleri keşke yanıltsaydınız bizde yazmasaydık. Bütün vebal işin başındakilerindir.
Yeni seçilen Belediye başkanı OSMAN TARIK ÖZÇELİK BAŞKANIMI TEBRİK EDİYORUM" diyerek yenilginin faturasını tamamen Adem Murat Yücel ve ekibine yükledi.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Alanya007 - Sayın kula sende başkan yardımcısı iken burnun havada çöm kibirliydin insanlara tepeden bakıyordun güzelbag belediye başkanı iken beyfendi gariban babasıydın sonra Alanya belediye başkan yardımcısı oldun çok değiştin ikinci dönem Yücel efendi seni çıkardı diye dönemin bitti şimdi başkan kaybetti şimdi konuşuyorsun sen hiç konuşma sen ve senin gibilere hiç koltuk makam verilmemesi lazım verildiği zaman da gördük havalarda gezen adamsın
Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.