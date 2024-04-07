Şoke eden kaza! Otomobil az kalsın eve giriyordu

Yasin G.,idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yasin G., devrilen otomobilden yara almadan kurtulurken, polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde ise Yasin G.'nin otomobili ile yavaş yavaş seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybedip, devrildiği görüldü.

Kaynak: DHA