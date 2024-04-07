Kemal Aksu ABD Washington'dan paylaştığı videonun devamında 350 dairelik bir yere nasıl 450 daire yapıldığını üstüne dükkanlar ve daha bir çok iddialar dile getirdi.
Aksu'nun bu iddialarının savcılıkça takibinin yapılıp yapılmadığı halen gizemini korurken, Aksu kendisinin savcılığa başvurarak şikayetçi olduğunu açıklamıştı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.