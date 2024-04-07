Kemal Aksu ABD Washington'dan paylaştığı videonun devamında 350 dairelik bir yere nasıl 450 daire yapıldığını üstüne dükkanlar ve daha bir çok iddialar dile getirdi.

Aksu'nun bu iddialarının savcılıkça takibinin yapılıp yapılmadığı halen gizemini korurken, Aksu kendisinin savcılığa başvurarak şikayetçi olduğunu açıklamıştı.