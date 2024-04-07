Antalya ve Alanya'da marketlerde yeni yasak!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

AROMA VERİCİNİN GÖRSELİNE İZİN VERİLMEYECEK

Yönetmeliğe göre, gıda bileşeni yerine üretiminde tamamen aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde, aromaya ilişkin gerçek gıda görseli kullanıması yasaklandı. Gıdanın ismi tüketicinin rafta ilk bakışta görebileceği bir yere aynı punto, karakter ve stilde yazılacak.

İŞTE YASAK KELİMELER

Tüketicilerin birbiriyle karıştırabileceği ve benzetebileceği “…tadında”, “…lezzeti”,“…keyfi” gibi ifadeler kullanılmasına izin verilmeyecek. Gıda işletmecilerinin 31 Aralık 2026’ya kadar değişikliklere uyum sağlaması zorunlu. Belirlenen tarihe kadar değişikliğe gitmeyen ürünler piyasadan kaldırılacak.

Kaynak: Haber Merkezi