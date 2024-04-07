- Ekonomi

Alanya'nın komşusundaki büyük tehlike. Çok ciddi kayıp bekleniyor

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Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen ve kuraklık tehlikesiyle karşılaşan Konya Ovası'nda çiftçinin gözü yağmurda. Prof. Dr. Süleyman Soylu, "Kış ayında kar yağışının olmaması, topraktaki nem rezervinin azalmasına sebep oldu. Sıcaklıkların bir anda artması nedeniyle şu anda kritik bir seviyeye geldi. Önümüzdeki 10-15 gün içerisinde özellikle kıraç alanlarda yağış almadığımız sürece, ekim alanlarında çok ciddi kayıp görme ihtimalimiz yüksek.' dedi.

Alanya'nın komşusundaki büyük tehlike. Çok ciddi kayıp bekleniyor mask
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2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da, yılda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Konya Ovası'nda, yağmur ve kar yağışının olmaması nedeniyle kuraklık tehlikesi yaşanıyor. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, kıraç alanların yağmura ihtiyacı olduğunu belirtti. Yağış olmadığı takdirde üretimde ciddi kayıpların olabileceğini ifade eden Soylu şöyle konuştu:

'SICAKLIK ARTIŞI DURUMU KRİTİK SEVİYEYE GETİRDİ'

'' Son 10 gündür, 26-27 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları Konya Ovası’nda hububat ekim alanlarında su tüketimini arttırdı. Bayrama kadar yağış görülmemesi ciddi manada üretim alanlarında sıkıntı oluşturmaya başladı. Bugün gezdiğimiz alanlarda özellikle sulama imkanı olan çiftçilerimizin tamamı sulama yapıyor, ama sulama imkanı olmayan kıraç alanlarda ise buğdaylar ciddi manada daralmış durumda. Bitkilerin gelişimleri çok güzeldi. Bitkiler kış aylarında sürekli çalıştı ve fotosentez yaptı. Bu da su tüketimini arttırdı. Özellikle kışın kar yağışının olmaması, topraktaki nem rezervinin azalmasına sebep oldu. Ani sıcaklıkların bir anda artması nedeniyle şu anda kritik bir seviyeye geldi. Önümüzdeki 10-15 gün içerisinde özellikle kıraç alanlarda yağış almadığımız sürece ekim alanlarında çok ciddi kayıp görme ihtimalimiz olduğunu söyleyebilirim.

'BU YIL GEÇMİŞ YILLARIN TAM TERSİ OLDU'

Bölgemizde mart, nisan ve mayıs ayları serin geçer, ama bu yıl tam tersi oldu. Aralık, ocak, şubat, mart ve şu an nisan ayının ilk haftasındayız sıcaklık ortalaması ise uzun yıllar ortalamasının çok üzerinde gerçekleşiyor. Her ne kadar yağış olsa da bu yağışlar bitkinin büyümesinde yetersiz kalmaya başladı. Buğday ve arpalarda tam şu an verimin belirleneceği dönemdeyiz. Çiftçi değimiyle 'kodlama' dönemdeyiz. Ekin de oluşacak stres faktörleri başakta tane sayısını belirleyecek. Bu stres faktörleri başaktaki tane sayısını azaltacak, verime olumsuz yansıyacak. Geçen yıl umutsuz başlayıp çok iyi bir sezon geçirdik. Bu yıl çok ümitli başladık, ama umarım beklediğimiz yağışlar gelir. Ciddi manada sahada çok güzel bir bitki gelişimi vardı. Bu ani yüksek sıcaklıklar 10-15 gündür yağış düşmemesi bitkilerin de giderek boylanması nedeniyle kritik döneme doğru gidiyor." 

Kaynak: DHA

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07 Nis 2024 - 11:31 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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