- Eğitim

YÖK, bazı öğrencilere koşulsuz yatay geçiş hakkı iddiaları hakkında sessizliğini bozdu

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı tanındığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu, ancak yatay geçiş şartları uygun olmayan öğrencilere ‘özel öğrencilik’ imkanı tanındığını açıkladı.

YÖK, bazı öğrencilere koşulsuz yatay geçiş hakkı iddiaları hakkında sessizliğini bozdu mask
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YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, YÖK'ün Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı verdiği yönündeki iddianın asılsız olduğu belirtilerek, "Daha önce Ukrayna krizinde olduğu gibi savaş nedeniyle öğrenimini sürdüremeyen öğrencilerden şartları uygun olanlara yatay geçiş hakkı, uygun olmayanlara da bir anlamda misafir öğrencilik olan ‘özel öğrencilik’ imkanı tanınmıştır. Türkiye dünyanın vicdanıdır. Savaş nedeniyle eğitimine devam edemeyen misafir öğrencilere üniversitelerimizin kapıları, geçmişte ve yakın zamanda olduğu gibi bugün de açıktır. Bu kapsamda savaş nedeniyle ülkelerinde eğitimine devam edemeyen Sudanlı ve Filistinli öğrenciler, şartları yerine getirmeleri koşuluyla yatay geçiş için üniversitelerimize müracaat edebileceklerdir. Şartları uygun olmayanlar ise bir süre misafir öğrenci olarak öğrenimlerine üniversitelerimizde devam edebileceklerdir. Bilinmelidir ki savaş mağduru misafir öğrencilere tanınan özel öğrencilik imkanı, iddia edildiği gibi Türk vatandaşı öğrencilerimiz için bugün veya gelecekte bir hak kaybına yol açmayacaktır." 

Kaynak: DHA

# Bir, türkiye, devam

07 Nis 2024 - 11:26 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

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