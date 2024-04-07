TOKİ'den 2 bin 262 yeni konut projesi: Başvurular başladı

Binlerce kişinin merakla beklediği TOKİ’nin yeni konut müjdesi verilen şehirler arasında Şırnak, Karabük, Ankara, Kayseri, Çankırı ve Şanlıurfa bulunuyor. Bu şehirlerde hayata geçirilecek olan konut projeleri, vatandaşlara daha sağlıklı ve modern yaşam alanları sunmayı amaçlıyor.

İşte TOKİ’nin Mayıs 2024 ihaleleri ve yeni konut projelerinin detayları:

Şırnak, Merkez

Yeşilyurt, Dicle ve Gazipaşa mahallelerinde toplamda 70 konut ve 4 dükkan inşaatı gerçekleştirilecek.

İhale tarihi: 3 Mayıs 2024, saat 14:30.

Karabük, Merkez

Soğuksu Mahallesi’nde 866 konut, 53 işyeri, 1 Kuran kursu ve 1 cami inşaatı yapılacak.

İhale tarihi: 6 Mayıs 2024, saat 14:00.

Ankara, Gölbaşı

Gerder Mahallesi’nde 545 konut ve 18 dükkân inşaatı gerçekleştirilecek.

İhale tarihi: 10 Mayıs 2024, saat 10:00.

Kayseri, Felahiye

Cumhuriyet Mahallesi’nde 110 konut ve 6 dükkan inşaatı yapılacak.

İhale tarihi: 10 Mayıs 2024, saat 14:30.

Çankırı, Korgun

Doğu ve Uludağ Mahalleleri’nde 116 konut ve 4 dükkan inşaatı gerçekleştirilecek.

İhale tarihi: 15 Mayıs 2024, saat 14:00.

Kayseri, Bünyan

Yakutiye Mahallesi’nde 131 konut ve 2 dükkanlı ticaret merkezi inşaatı yapılacak.

İhale tarihi: 15 Mayıs 2024, saat 14:00.

Şanlıurfa, Merkez

Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin 2. Etap 1. Bölümünde 246 konut, 220 dükkan ve 56 ofis inşaatı gerçekleştirilecek.

İhale tarihi: 20 Mayıs 2024, saat 14:00.

Kayseri, Sarız

Kızılpınar Mahallesi’nde 178 konut ve 2 dükkanlı ticaret merkezi inşaatı yapılacak.

İhale tarihi: 23 Mayıs 2024, saat 14:00.

TOKİ’nin Mayıs 2024’te gerçekleştireceği bu ihaleler, ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişiye umut olacak. Uygun ödeme seçenekleriyle ve modern yaşam standartlarıyla donatılmış olan bu yeni konutlar, vatandaşların hayallerini süsleyen evlere dönüşecek.