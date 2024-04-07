07 Nis 2024 - 10:56- Ekonomi G:

TOKİ'den 2 bin 262 yeni konut projesi: Başvurular başladı

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Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Mayıs 2024’te gerçekleştireceği ihalelerle 6 şehirde toplamda 2 bin 262 yeni konut inşa edecek. Ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen TOKİ’nin bu yeni projeleri, uygun taksit seçenekleriyle ev sahibi olmak isteyenlere umut veriyor.

TOKİ'den 2 bin 262 yeni konut projesi: Başvurular başladı mask
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Binlerce kişinin merakla beklediği TOKİ’nin yeni konut müjdesi verilen şehirler arasında Şırnak, Karabük, Ankara, Kayseri, Çankırı ve Şanlıurfa bulunuyor. Bu şehirlerde hayata geçirilecek olan konut projeleri, vatandaşlara daha sağlıklı ve modern yaşam alanları sunmayı amaçlıyor.

İşte TOKİ’nin Mayıs 2024 ihaleleri ve yeni konut projelerinin detayları:

Şırnak, Merkez
Yeşilyurt, Dicle ve Gazipaşa mahallelerinde toplamda 70 konut ve 4 dükkan inşaatı gerçekleştirilecek.
İhale tarihi: 3 Mayıs 2024, saat 14:30.
Karabük, Merkez
Soğuksu Mahallesi’nde 866 konut, 53 işyeri, 1 Kuran kursu ve 1 cami inşaatı yapılacak.
İhale tarihi: 6 Mayıs 2024, saat 14:00.
Ankara, Gölbaşı
Gerder Mahallesi’nde 545 konut ve 18 dükkân inşaatı gerçekleştirilecek.
İhale tarihi: 10 Mayıs 2024, saat 10:00.
Kayseri, Felahiye
Cumhuriyet Mahallesi’nde 110 konut ve 6 dükkan inşaatı yapılacak.
İhale tarihi: 10 Mayıs 2024, saat 14:30.
Çankırı, Korgun
Doğu ve Uludağ Mahalleleri’nde 116 konut ve 4 dükkan inşaatı gerçekleştirilecek.
İhale tarihi: 15 Mayıs 2024, saat 14:00.
Kayseri, Bünyan
Yakutiye Mahallesi’nde 131 konut ve 2 dükkanlı ticaret merkezi inşaatı yapılacak.
İhale tarihi: 15 Mayıs 2024, saat 14:00.
Şanlıurfa, Merkez
Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin 2. Etap 1. Bölümünde 246 konut, 220 dükkan ve 56 ofis inşaatı gerçekleştirilecek.
İhale tarihi: 20 Mayıs 2024, saat 14:00.
Kayseri, Sarız
Kızılpınar Mahallesi’nde 178 konut ve 2 dükkanlı ticaret merkezi inşaatı yapılacak.
İhale tarihi: 23 Mayıs 2024, saat 14:00.
TOKİ’nin Mayıs 2024’te gerçekleştireceği bu ihaleler, ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişiye umut olacak. Uygun ödeme seçenekleriyle ve modern yaşam standartlarıyla donatılmış olan bu yeni konutlar, vatandaşların hayallerini süsleyen evlere dönüşecek.

# ankara, merkez, gazipaşa, Olacak

07 Nis 2024 - 10:56 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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