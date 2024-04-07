Duvarı delerek soyguna kalkıştılar; alarm sistemi planları bozdu

29 Mart'ta Bağcılar'da faaliyet gösteren bir kasapta meydana gelen olayda iddiaya göre, kimliği belirsiz kişiler, binanın duvarında açtıkları delikten önce döviz bürosunun bitişiğindeki kasaba girdi. Delikten geçmeyi başaran soyguncular, daha sonra kasap dükkanının balkon kısmından içeri girerek, bitişiğindeki döviz bürosunun duvarını delmeye başladılar. Tam olarak kasanın konumlandırıldığı kısımda delik açan soyguncular, kasap dükkanından kasaya ulaştı. Şüpheliler, kasayı oksijen tüpü ile delmeye çalıştıkları sırada, darbe sensörlü alarm sistemi devreye girince soygunu gerçekleştiremeden beraberlerindeki malzemeleri de bırakıp kaçtı.

ALARM DEVREYE GİRİNCE KAÇTILAR

Gece saatlerinde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri olay yerine geldi. Olay yerine gelen ekipler, saatlerce süren incelemenin ardından delilleri tek tek topladı. Öte yandan çevre sokaklarda bulunan tüm kameralar, tek tek incelemeye alındı.

' KAZA KAZA DELMİŞLER'

Döviz bürosunun ortağı Çağlar Kaya, "Bizim alarm sistemimiz darbe uyarısı veriyor. Saat 07.13'te bize uyarı geldi, kameradan kontrol ettik ama herhangi bir şey göremedik. İçeride hırsız beklerken kasanın arkasından girdikleri için bunu göremedik. Apar topar dükkana geldik. İçeride 5-6 saatlik bir zaman geçirmişler ve kaza kaza gelmişler. Çok şükür herhangi bir maddi hasarımız yok" dedi.

Döviz bürosunun ortağı Fikret Kaya, "Buradan giriyorlar, kaç kişi olduklarını bilmiyoruz. Oksijen kaynakları, alçı kullanmışlar. Buradan apartman boşluğuna girmek için burayı deliyorlar. Buradan kasaba ulaşıyorlar" dedi.

Kaynak: DHA