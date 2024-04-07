Şok olay! Uyuyan ailesine kurşun yağdırdı ardından kendini vurdu

4 katlı binanın giriş katında meydana gelen olayda iddiaya göre 19 yaşındaki Yusuf Fırat; sabah saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Yusuf Fırat, uyudukları sırada annesi Sabiha Fırat, babası Murat Fırat, ikiz kız kardeşi Zehra Fırat ve erkek kardeşi Bilal Fırat'a silahla defalarca ateş etti.
BABA BAKKALDAN YARDIM İSTEDİ
Şüpheli, daha sonra aynı tabancayla kendi hayatına son vermek istedi. Baba Murat Fırat, olayın ardından evin yakınındaki bakkala giderek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Haberi alan aile yakınları ve mahalle sakinleri olay yerine koştu.
2 ÖLÜ; 3 AĞIR YARALI
Olayda, anne Sabiha Fırat ve erkek kardeş Bilal Fırat olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli Yusuf Fırat, baba Murat Fırat ve ikiz kız kardeş Zehra Fırat ağır yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.