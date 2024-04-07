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Özçelik hayırlı olsun dileklerini kabul etti

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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla buluşup, tebrik ve hayırlı olsun dileklerini kabul etmeyi sürdürdü

Özçelik hayırlı olsun dileklerini kabul etti mask
Özçelik hayırlı olsun dileklerini kabul etti
Özçelik hayırlı olsun dileklerini kabul etti
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Alanya Belediye Tiyatrosu'nun bulunduğu Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti. Burada hemşehrilerimizin tebrik ve hayırlı olsun dileklerini kabul eden Başkan Özçelik, "Görevimize başladığımız ilk günden itibaren ilgi ve sevgilerini esirgemeyen, bizleri yalnız bırakmayıp, iyi dilek ve tebriklerini iletmek için ziyaretimize gelen tüm hemşerilerimize teşekkür ediyor, Ramazan Bayramlarını kutluyorum. Görev süremiz boyunca gece gündüz demeden çalışarak, gerçek sosyal belediyecilik anlayışıyla Alanya’mızı tanıştıracağız. Kapımız tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açıktır" diye konuştu. Çocukları seven, gençlerler sohbette bulunan Özçelik'e, Fotoğraf Sanatçısı Ali Aral, "Alanya Tersanesinde Akşam" adlı fotoğraftan sulu boya resme dönüştürdüğü tabloyu hediye etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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07 Nis 2024 - 10:04 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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