Özçelik hayırlı olsun dileklerini kabul etti

Alanya Belediye Tiyatrosu'nun bulunduğu Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti. Burada hemşehrilerimizin tebrik ve hayırlı olsun dileklerini kabul eden Başkan Özçelik, "Görevimize başladığımız ilk günden itibaren ilgi ve sevgilerini esirgemeyen, bizleri yalnız bırakmayıp, iyi dilek ve tebriklerini iletmek için ziyaretimize gelen tüm hemşerilerimize teşekkür ediyor, Ramazan Bayramlarını kutluyorum. Görev süremiz boyunca gece gündüz demeden çalışarak, gerçek sosyal belediyecilik anlayışıyla Alanya’mızı tanıştıracağız. Kapımız tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açıktır" diye konuştu. Çocukları seven, gençlerler sohbette bulunan Özçelik'e, Fotoğraf Sanatçısı Ali Aral, "Alanya Tersanesinde Akşam" adlı fotoğraftan sulu boya resme dönüştürdüğü tabloyu hediye etti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.