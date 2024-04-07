İş arayanlar bunu kaçırırlarsa kafasını taşa vurur! Maaşı aylık 250.000 TL: Talep hiç bitmiyor

Maaşlar Göz Kamaştırıyor

Ankara İnşaatçılar Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Ahmet Erkutoğlu’nun paylaştığı bilgilere göre, sektörde çalışan şantiye şeflerine 50 bin TL, kule vinç operatörlerine ise 200 bin TL maaş verilmekte. Düz işçilerin günlük kazancı ise 2 bin TL olarak belirlenmiş, bu da aylık 100 bin TL’ye varan bir kazanç sağlıyor. Şap ustalarının da günlük 2 bin TL yevmiye ile çalıştığını ve bu meslek grubundan eleman bulmanın oldukça zor olduğunu vurgulayan Erkutoğlu, sektördeki maaşların gerçekten dudak uçuklatacak düzeyde olduğunu ifade etti.

Eleman Sıkıntısının Nedenleri

Erkutoğlu’na göre, sektörde yaşanan eleman sıkıntısının temel nedenleri arasında meslek okullarının azalması ve yeterince teşvik edilmemesi bulunmakta. Avrupa’daki eğitim sistemini örnek göstererek, Türkiye’de de meslek okullarının sayısının artırılması gerektiğini vurgulayan Erkutoğlu, bu durumun sektördeki eleman ihtiyacını karşılamada kritik bir rol oynayacağını belirtti.

Kentsel Dönüşüm ve Eleman İhtiyacı

Kentsel dönüşüm projelerinin hızlanması gerektiğini dile getiren Erkutoğlu, olası bir İstanbul depreminde vinç ve kepçe operatörlerine büyük ihtiyaç duyulacağını söyledi. Ancak, bu noktada eleman temininin ciddi bir sorun haline gelebileceğini ifade ederek, yetkililerden acil adımlar atılmasını beklediklerini belirtti.

İnşaat sektöründe çalışacak profesyoneller için sunulan bu yüksek maaşlar, sektöre olan ilgiyi artırırken, aynı zamanda meslek eğitimi ve yetiştirilmesinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.