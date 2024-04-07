07 Nis 2024 - 10:05- Ekonomi G:

İş arayanlar bunu kaçırırlarsa kafasını taşa vurur! Maaşı aylık 250.000 TL: Talep hiç bitmiyor

ABONE OL Google News Sayfamız

İş arama sürecinde olanlar için ilan panoları her geçen gün daha da renkleniyor ve özellikle inşaat sektöründe dudak uçuklatan maaşlarla dikkat çeken bazı meslekler, adeta altın değerinde bir fırsat sunuyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruyla birlikte, inşaat sektöründe kule vinç operatörleri için aylık 200 bin TL’ye varan maaşlar verileceği açıklandı. Bu gelişme, sektördeki eleman sıkıntısına dikkat çekerken, bu mesleğin önemini ve değerini bir kez daha vurguladı.

İş arayanlar bunu kaçırırlarsa kafasını taşa vurur! Maaşı aylık 250.000 TL: Talep hiç bitmiyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Maaşlar Göz Kamaştırıyor

Ankara İnşaatçılar Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Ahmet Erkutoğlu’nun paylaştığı bilgilere göre, sektörde çalışan şantiye şeflerine 50 bin TL, kule vinç operatörlerine ise 200 bin TL maaş verilmekte. Düz işçilerin günlük kazancı ise 2 bin TL olarak belirlenmiş, bu da aylık 100 bin TL’ye varan bir kazanç sağlıyor. Şap ustalarının da günlük 2 bin TL yevmiye ile çalıştığını ve bu meslek grubundan eleman bulmanın oldukça zor olduğunu vurgulayan Erkutoğlu, sektördeki maaşların gerçekten dudak uçuklatacak düzeyde olduğunu ifade etti.

Eleman Sıkıntısının Nedenleri

Erkutoğlu’na göre, sektörde yaşanan eleman sıkıntısının temel nedenleri arasında meslek okullarının azalması ve yeterince teşvik edilmemesi bulunmakta. Avrupa’daki eğitim sistemini örnek göstererek, Türkiye’de de meslek okullarının sayısının artırılması gerektiğini vurgulayan Erkutoğlu, bu durumun sektördeki eleman ihtiyacını karşılamada kritik bir rol oynayacağını belirtti.

Kentsel Dönüşüm ve Eleman İhtiyacı

Kentsel dönüşüm projelerinin hızlanması gerektiğini dile getiren Erkutoğlu, olası bir İstanbul depreminde vinç ve kepçe operatörlerine büyük ihtiyaç duyulacağını söyledi. Ancak, bu noktada eleman temininin ciddi bir sorun haline gelebileceğini ifade ederek, yetkililerden acil adımlar atılmasını beklediklerini belirtti.

İnşaat sektöründe çalışacak profesyoneller için sunulan bu yüksek maaşlar, sektöre olan ilgiyi artırırken, aynı zamanda meslek eğitimi ve yetiştirilmesinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

# Bir, türkiye, etti, acil, ankara, ifade, Yüksek, eğitim

07 Nis 2024 - 10:05 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Marketlerde yeni dönem! Bakanlık etiket kararını duyurdu mask
Marketlerde yeni dönem! Bakanlık etiket kararını duyurdu
Bayram fırsatçılığı! Otobüs biletlerine dev zam geldi mask
Bayram fırsatçılığı! Otobüs biletlerine dev zam geldi
Türkiye'nin başına bela olmuştu! O uygulama yeniden uzatılıyor... mask
Türkiye'nin başına bela olmuştu! O uygulama yeniden uzatılıyor...
Emekliye bayramı yaşatacak gelime: O tarihte hesaplarda! mask
Emekliye bayramı yaşatacak gelime: O tarihte hesaplarda!
Dolar sahiplerine panik yaşatacak gelişme: Ünlü ekonomist "30 TL'nin altına düşecek" diyerek o tarihi işaret etti! mask
Dolar sahiplerine panik yaşatacak gelişme: Ünlü ekonomist "30 TL'nin altına düşecek" diyerek o tarihi işaret etti!
Bakanlıktan akıllara durgunluk veren kampanya: Bu fiyata tapu zor bulunur! mask
Bakanlıktan akıllara durgunluk veren kampanya: Bu fiyata tapu zor bulunur!
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber