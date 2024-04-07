Antalya ve Alanya'da kiracılara müjde: 11.200 TL taksit ve 10 yıl vade ile konut kredisi açıldı! Başvuran alıyor

Ziraat Bankası, Antalya ve Alanya'da ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyenler için büyük fırsatı duyurdu.

Bankanın başlattığı Ortak Konut Kredisi kampanyası, ev almak isteyenlere önemli avantajlar sunuyor.

Bu kredi paketi ile birlikte, en az 2 en fazla 5 kişi bir araya gelerek krediye başvurabiliyor. Bu sayede aylık taksitlerde önemli bir düşüş sağlanıyor ve ödeme kolaylığı sağlanıyor.

Başvuru ve Şartlar:

Kampanyadan faydalanmak isteyenler Ziraat Bankası’nın şubelerinden veya internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuru yaparken gerekli belgelerin tam ve eksiksiz olması gerekmektedir. Kampanya hakkında detaylı bilgi ve şartlar bankanın resmi web sitesinde yer almaktadır.

Aylık Taksitlerde Önemli Düşüş:

Normal şartlarda yüksek aylık taksitlerle ödenmesi gereken kredi miktarı, ortaklar arasında bölüşülerek önemli ölçüde azaltılıyor. Örneğin, normal koşullarda 56.133,20 TL olan aylık taksit ödemesi, 5 kişi tarafından ortaklaşa kullanıldığında kişi başı 11.200 TL’ye düşüyor.

Avantajlar ve Sigorta Ürünleri:

Kredi kullanıcılarına hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası gibi çeşitli sigorta ürünleri de sunulmaktadır. Daha düşük aylık taksitler ve ödeme kolaylıkları sağlayan bu kampanya, ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.