- Sağlık

Yeni salgın alarmı: Suriyeli ya da Afganlılardan yayıldığını düşünüyoruz

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Türkiye yeni bir salgın tehlikesi ile karşı karşıya geldi. Iğdır'da yaşanan ve gün geçtikçe çoğalan vakaların kaynağının Suriyeli ya da Afgan kaynaklı olduğunu düşünen uzmanlar önlemlerini artırdı.

Yeni salgın alarmı: Suriyeli ya da Afganlılardan yayıldığını düşünüyoruz mask
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Iğdır İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı, Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görevli bir doktorun testlerinde kızamık görülmesi üzerine yaptığı açıklamada, "Suriye ya da Afgan uyruklu kişilerden bulaştığını düşündüğümüz kızamık vakaları için hastanede tedbir amaçlı filyasyon uygulamaya karar verdik. Hastane bahçesine kurulan çadırlarda muayenesi yapılanlarda şüpheli görülenler aşılanacak" dedi.

YENİ TRİAJ ÜNİTELERİ KURULDU

Iğdır'da 150'si doktor 480 sağlık çalışanın bulunduğu Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde, acil serviste görevli bir doktorun testlerinde kızamık görülmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, olası bir salgın durumuna karşı harekete geçti. Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nin bahçesine, aşı ve triaj üniteleri kuruldu. Hastanenin içindeki iki bölümde de izolasyon alanları oluşturuldu. Hastaneye gelenler triaj ünitesinde kontrol edildikten sonra kızamık belirtisi yoksa kırmızı, yeşil ve sarı alanlara, kızamık belirtisi varsa izolasyon odalarına yönlendiriliyor.

SURİYELİ YA DA AFGAN KAYNAKLI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye ya da Afgan uyruklu kişilerden bulaştığını düşündüğümüz kızamık vakaları için hastanede tedbir amaçlı filyasyon uygulamaya karar verdik. Hastane bahçesine kurulan çadırlarda muayenesi yapılanlarda şüpheli görülenler aşılanacak" diye konuştu. 

Kaynak: MYNET

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07 Nis 2024 - 09:46 - Sağlık

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