Alanya'da büyüyen tehlike. Sektör çok zor durumda

Diğer yerlerde olduğu gibi Alanya'da da turizm sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Özellikle koronavirüs döneminde büyük zarar eden otellerin bankalara olan borçları 10 milyar dolara yaklaştı ve vefa anlaşmalarının bitmesi sebebiyle bankalar otellere el koyabilir. Otellerin çoğu şu an ipotekli durumda.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) verilerine göre, 2023 yılında turizmin başkentleri Antalya ve İstanbul’da otel dolulukları geriledi. İstanbul’da doluluk oranı yüzde 74.6’tan yüzde 65.2 düşerken Antalya’da 2022’de yüzde 62.2 olan doluluk oranı 2023 yılında yüzde 56.2’ye indi.

Cumhuriyet'in haberine göre sektörün gidişatıyla ilgili bilgi veren Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Onursal Kurucu Başkanı Serdar Karcılıoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

'BORÇ DAHA ARTTI'





"Sınır kapılarından geçen herkesi turist sayıyorlar. Günübirlik gelip alışveriş yapmış olabilirler ama turistik bir faaliyetleri yok. Transit yolcuyu da turist grubuna koyuyorlar. Şu anda borç 10 milyar dolara çıktı. Madem turizmden büyük gelir elde edildi öyleyse borç neden arttı. 500 bine yakın eksik istihdamla işleri yürütüyor. Sektörde ciddi istihdam çıkışları var. Artık otellerde çok fazla göçmen işçi çalıştırılıyor. Asgari ücretin de altında ücretle çalışıyorlar. Bu durum çok tehlikeli."

Kaynak: Haber Merkezi