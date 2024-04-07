Bakan duyurdu; 'Canik Çetesi' çökertildi

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde; Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Çetesi üyesi şüphelilerin; Kahramanmaraş ve Gaziantep’te 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi.
KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP'TE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İki ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda çetenin elebaşı Ahmet Canık'ın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, muhtelif miktarda bonzai, metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ile çok sayıda uyuşturucu madde kullanma aparatına el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.