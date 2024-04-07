Otogarda korku dolu anlar. İçinde yolcuların olduğu otobüs alev alev yandı

Ümraniye'de bulunan Dudullu Otogarı'nda saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre Ümraniye'de özel bir şirkete ait Ankara- İstanbul arası sefer yapan şehirler arası otobüs, terminale giriş yaptığı sırada dumanlar yükselmeye başladı. Alevler kısa süre içerisinde otobüsün arka kısmını sardı.
ARKA KISMINI ALEVLER SARDI
Otobüs içerisinde bulunan yolcular çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarılarak olası facianın önüne geçildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek otobüsün tamamına yayılmasını önledi. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.