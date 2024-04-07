Sır olay! Depoda ölü bulundu

Kütahya-Eskişehir kara yolundaki şehirlerarası otobüs terminalindeki çöp depolama alanına gelen temizlik görevlisi şoke oldu. Yerde harekesiz yatan birini görmelerine üzere polise durum ihbar edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hasan Hüseyin Özyörük'ün hayatını kaybettiği belirledi.

ÇÖP TOPLAYARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYORDU

Kimsesiz olan ve çöp toplayarak geçindiği öğrenilen Özyörük'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Özyörük’ün kesin ölüm nedeni otopsiyle netlik kazanacak.

Kaynak: DHA