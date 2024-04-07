Karar değişti; geçersiz oylar yeniden sayılıyor

Kütahya'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Eyüp Kahveci 40 bin 712 oy alarak belediye başkanı seçildi. Mevcut Belediye Başkanı ve MHP’nin adayı Alim Işık ise 40 bin 110 oy aldı. İki aday arasındaki fark ise 602 oldu.
GEÇERSİZ OYLAR SAYILACAK
AK Parti ve MHP’nin geçersiz oyların yeniden sayılması talebi, İl Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. YSK'nın kararıyla Kütahya Adliyesi’nde geçersiz oyların yeniden sayım işlemi başladı.
ARBEDE ÇIKTI
Kütahya Adliyesi çevresinde toplanan partililer arasında zaman zaman tartışma ve arbede yaşandı. Polis adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Geçersiz oyların sayımı sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.