Korkunç kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Ali A. (20), Mehmet Salih K. (23), Abdulkadir A. (22), Tayyip Erdoğan B. (23), Yusuf O. (20) ve Ahmet B. (21) yaralandı.

6 YARALI

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Yusuf O.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA