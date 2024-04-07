3 tır trafikte korku dolu anlar yaşattı

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki tır peş peşe kontrolden çıkarak yolu makaslarken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan polis ekiplerinin aracına ise sürücüsünün kontrolünden çıkan tır çarptı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan ve ismi açıklanmayan 3 polis memuru ve 1 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA