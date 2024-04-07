Feci zincirleme kaza! Üç araç birbirine girdi; ölü ve yaralılar var

Eren Ozata yönetimindeki otomobil ile Ali Bülbül yönetimindeki otomobil ve Samet Ali Kurt yönetimindeki hafif ticari araç zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Eren Ozata yönetimindeki otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarpıp asılı kalıdı.

1 ÖLÜ; 4 YARALI

Kazada Zehra Bülbül yaşamını yitirirken, aynı araçta sıkışan Beyzanur Bülbül ise itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücüler Eren Ozata, Ali Bülbül ve Samet Ali Kurt ile Beyzanur Bülbül, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA