Yolcu otobüsü alev alev yandı

Edirne istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden otobüs şoförü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler yolcu otobüsünü sardı.

YOLCU OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının çıktığı otobüste yolcu bulunmaması olası faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA