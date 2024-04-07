Yolcu otobüsü alev alev yandı

Edirne istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden otobüs şoförü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler yolcu otobüsünü sardı.
YOLCU OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının çıktığı otobüste yolcu bulunmaması olası faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.