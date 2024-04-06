Sivas'ta korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22:06'de merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 3,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7.0 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak: AFAD