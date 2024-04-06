Devrilen muz yüklü tır cayır cayır yandı: 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilerek yanan muz yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice mevkisinde H.O. idaresindeki 33 AJP 805 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü tır kullanılamaz hale geldi.
Yaralanan H.O, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.