06 Nis 2024 - 22:19- Gündem G:

Devrilen muz yüklü tır cayır cayır yandı: 1 yaralı

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Mersin'de muz yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen tır alev alev yandı; sürücü ise yaralandı.

Devrilen muz yüklü tır cayır cayır yandı: 1 yaralı
Devrilen muz yüklü tır cayır cayır yandı: 1 yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilerek yanan muz yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice mevkisinde H.O. idaresindeki 33 AJP 805 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü tır kullanılamaz hale geldi.

Yaralanan H.O, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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06 Nis 2024 - 22:19 AA Mersin- Gündem

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