06 Nis 2024 - 22:08- Gündem G:

Feci kaza! Otomobil motosiklete çarparak takla attı: 1 ağır yaralı

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Ankara'da bir otomobil kontrolden çıkarak motosiklete çarpıp takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Feci kaza! Otomobil motosiklete çarparak takla attı: 1 ağır yaralı
Feci kaza! Otomobil motosiklete çarparak takla attı: 1 ağır yaralı
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, motosiklete çarparak takla attı. Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Bağlıca Bulvarı'nda meydana geldi. Çayyolu yönüne giden otomobil, kontrolden çıkıp aynı istikametteki A.K.'nın kullandığı motosiklete çarptı ve ardından yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarparak takla attı. Otomobilin çarptığı motosiklet yolda sürüklenerek başka bir otomobile vurarak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüleri İ.T., G.E. ve motosiklet sürücüsü A.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet sürücüsü A.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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06 Nis 2024 - 22:08 DHA Ankara- Gündem

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