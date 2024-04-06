İhtiyaç kredisi faizlerinde rekor geldi; yüzde 64!

Merkez Bankası'nın mart ayı toplantısında alınan kararlar, kredi ve mevduat faizlerinde hızlı bir artışa neden oldu. Özellikle politika faizi artışı ve kredi kullanımını kısıtlayıcı önlemler, faiz oranlarının yükselmesine yol açtı. İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 86'yı aşarak rekor kırdı.

İHTİYAÇ KREDİSİNDE REKOR ÜZERİNE REKOR

Taşıt kredisi faiz oranları yıllık yüzde 40,61'e, konut kredisi faizleri yıllık yüzde 43,53'e ve ticari kredi faizleri yıllık yüzde 66,29'a yükseldi. Bu artışlar, tüketicilerin krediye erişimini zorlaştırırken, özellikle konut ve ticari kredi alanlarını etkiledi.

MEVDUAT FAİZLERİ 3 AYLIKTA YÜZDE 64'Ü BULDU

Mevduat faizleri de artış eğiliminde. 3 ay vadeli mevduat faizinde iki haftada yaklaşık 10 puanlık bir artış gözlendi. 15 Mart'ta yüzde 55,66 düzeyinde olan faiz oranı, 29 Mart haftasında yüzde 64,30'a yükseldi. Bu, mevduat sahipleri için 22 yılın zirvesinde yer alan bir faiz seviyesini işaret ediyor.

Kaynak: KARAR