Hande Erçel ile Hakan Sabancı Japonya'da

Son olarak Bambaşka Biri adlı diziyle izleyiciyle buluşan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Hakan Sabancı ile aşk yaşayan oyuncu, yeni tatil kareleriyle gündemde.
Erçel Japonya'nın Osaka kentinden kareler paylaştı.
Hakan Sabancı da sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.