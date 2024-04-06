Hande Erçel ile Hakan Sabancı Japonya'da

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Son olarak Bambaşka Biri adlı diziyle izleyiciyle buluşan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan oyuncu, yeni tatil kareleriyle gündemde.

Erçel Japonya'nın Osaka kentinden kareler paylaştı.

Hakan Sabancı da sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Kaynak: NTV