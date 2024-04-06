Özçelik vatandaşlarla iftarda buluştu

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Özçelik, Eşgilik Düğün Salonu bahçesinde düzenlenen iftar programına eşi Canan Özçelik ve Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte geldi. Özçelik, iftar öncesinde vatandaşlarla beraber yemek sırasına girerek, yemeğini aldı. İftarın ardından kısa bir konuşma yapan Özçelik, "Birlikte iftar etmemizi sağladığı için Allah'ımıza şükürler olsun. Hepinize afiyet, şeker olsun. Allah tuttuğunuz oruçlarınızı kabul etsin inşallah. Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum. Sağ olun, var olun" dedi. Belediye personeline de teşekkür eden Özçelik, sorunlarını dinlediği vatandaşların hatıra fotoğrafı isteklerini de geri çevirmedi.