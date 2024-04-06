Ziraat Bankası’ndan emeklilere müjde! 20.000 TL’ye kadar nakit desteği!

Emekli kredisi kampanyası, Ziraat Bankası’nın emekli müşterilere özel bir hizmetidir. Emekliler, bu fırsattan yararlanarak nakit ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilirler.
Başvuruda bulunmak için belirli yaş ve gelir kriterlerini karşılamak gerekmektedir. Ancak, genellikle diğer kredi başvurularındaki standart şartlarla benzerlik göstermektedir.
Başvuru süreci oldukça basittir. Emekliler, Ziraat Bankası şubelerine bizzat başvurabilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden online başvuru yapabilirler. Başvurunun ardından, banka tarafından gerekli incelemeler yapılacak ve onay durumunda kredi tutarı emeklinin hesabına aktarılacaktır.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.