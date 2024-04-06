Ziraat Bankası’ndan emeklilere müjde! 20.000 TL’ye kadar nakit desteği!

Emekli kredisi kampanyası, Ziraat Bankası’nın emekli müşterilere özel bir hizmetidir. Emekliler, bu fırsattan yararlanarak nakit ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilirler.

Başvuruda bulunmak için belirli yaş ve gelir kriterlerini karşılamak gerekmektedir. Ancak, genellikle diğer kredi başvurularındaki standart şartlarla benzerlik göstermektedir.

Başvuru süreci oldukça basittir. Emekliler, Ziraat Bankası şubelerine bizzat başvurabilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden online başvuru yapabilirler. Başvurunun ardından, banka tarafından gerekli incelemeler yapılacak ve onay durumunda kredi tutarı emeklinin hesabına aktarılacaktır.