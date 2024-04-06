Hyundai'den Araç modellerine sürpriz zam

Listeye bakıldığında, neredeyse tüm modellerde zam yapıldığı görülüyor.
İşte Hyundai’ın Nisan 2024 fiyatları:
Hyundai i10 fiyatları:
1.0 MPI 67 PS, Benzinli Jump, Manuel: 835.000 TL
1.0 MPI 67 PS, Benzinli Jump, AMT: 885.000 TL
1.2 MPI 84 PS, Benzinli Style, AMT: 905.000 TL
1.2 MPI 84 PS, Benzinli Elite (Çift Renk), AMT: 970.000 TL
Hyundai i10 opsiyon fiyatları:
Metalik/Sedefli Renk: 7.000 TL (Jump, Style, Elite paketleri için)
Hyundai i20 fiyatları:
1.2 MPI 84 PS, Benzinli Jump, Manuel: 940.000 TL
1.4 MPI 100 PS, Benzinli Jump, Otomatik: 1.015.000 TL
1.4 MPI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik: 1.075.000 TL
1.4 MPI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik: 1.105.000 TL
1.4 MPI 100 PS, Benzinli Elite, Otomatik: 1.155.000 TL
1.0 T 100 PS, Benzinli Jump, Otomatik: 1.075.000 TL
1.0 T 100 PS, Benzinli Style, Otomatik: 1.125.000 TL
1.0 T 100 PS, Benzinli Elite, Otomatik: 1.215.000 TL
Hyundai i20 opsiyon fiyatları:
Metalik/Sedefli Renk: 8.000 TL (Jump, Style, Elite paketleri için)
Hyundai Elantra fiyatları:
1.6 MPI 123 PS, Benzinli Prime, Otomatik: 1.444.000 TL
1.6 MPI 123 PS, Benzinli Elite, Otomatik: 1.685.000 TL
Hyundai Elantra opsiyon fiyatları:
Metalik/Sedefli Renk: 9.000 TL (Style, Style Comfort, Elite paketleri için)
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.