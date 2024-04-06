Zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi

Bolu'da, Anadolu Otoyolu’nda 3 otomobil, Karayolları aracı ve tırın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişindeki Dilaver Kavasoğlu Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Ankara yönüne gitmekte olan 3 otomobil ile Karayolları aracı ve tır, birbirine girdi. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılması sırasında ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA