Alanya'da "bu kadarı da olmaz" dedirten düğün! Evli olduğu halde sevgilisiyle düğün yaptı

Alanya'da 42 yaşındaki Mustafa D. ile 40 yaşındaki Serap P.'nin yaptıkları evlilik gündeme oturdu. Mustafa D., 2012 yılında severek evlendiği Rus sevgilisi Tatiana’dan 1 kız çocuk sahibi olduktan sonra şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşandı. 2014 yılında ise iş için gittiği Manavgat’ta Hacer A. ile tanışan Mustafa D., kısa süre sonra evlenme kararı alarak düğün yapmadan resmi nikâhla evlendi. Mustafa D.'nin Hacer A.'dan' ise 10 yılda 4 çocuğu oldu.

İLK TANIŞMALARI

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Ferhan D., yakın arkadaşı olan güzellik uzmanı Serap P.'yi abisi Mustafa’nın evine kahvaltıya getirdi. İlk kez burada tanışan Mustafa D. ve Serap P. önce arkadaş sonra sevgili oldu.

KIZ İSTEME MERASİMİ YAPILDI

Kanuna göre resmen evli olan 4 çocuk babası Mustafa D., Serap P'yi de hamile bıraktı. İş insanı Mustafa D. bunun üzerine evli olmasına rağmen Serap P.'yi ailesinden istedi. Mustafa D. sonrasında, 29 Mart’ta 4 aylık hamile sevgilisi Serap P.'ye gelinlik giydirerek düğün yaptı.

EŞİ HACER D. DÜĞÜNÜ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİ

2014 yılından bu yana evli ve 4 çocuk annesi Hacer D., eşinin sevgilisine yaptığı düğünü sosyal medyadan öğrendiğini ifade ederken, "Resmiyette biz evliyiz. Nasıl olur da böyle düğün yapabiliyor. Kanunlarda böyle bir hak var mı? Biz evlenirken bana gelinlik dahi giydirmedi. Ben ona dünyalar güzeli 4 evlat verdim. Yaptıkları sahte düğünün fotoğraflarını, takılan pırlanta yüzüğün fotoğraflarını, çok iyi bir iş yapmış gibi utanmadan sosyal medyada paylaşmışlar" dedi.

4 ÇOCUK ANNESİ KADIN YETKİLİLERE SESLENDİ

Evinde misafir edip sofrasında yemek yediği, yengesi tarafından tanıştırılan bir kadınla eşinin yaptığı sahte evliliğe akıl erdiremediğini açıklayan anne Hacer D., "Bu yapılan evliğin Türkiye Cumhuriyeti yasalarında bir cezası olmalı. Devlet büyüklerinden yardım bekliyorum" dedi.