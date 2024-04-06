Boya yaparken elektrik akımına kapıldı!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Zafer Olcay, Tufanpaşa Mahallesi'ndeki evin dış cephesini boyadığı sırada, elindeki fırçanın metal sapı binanın önünden geçen yüksek gerilim hattına değdi.
Olcay'ın akıma kapıldığını gören çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.
Özel bir hastaneye kaldırılan Olcay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.